Castelli Calepio fiamme in una ditta di verniciature | Vigili del fuoco in azione

(Di venerdì 2 agosto 2024). Paura a: un incendio si è sviluppato all’interno di un capannone nella zona industriale del paese (in via don Alessandro Ravizza), non lontano dal confine con Grumello del Monte. Lesono divampate poco dopo le 17 di venerdì 2 agosto in unadi. Non ci sarebbero feriti: i dipendenti sarebbero riusciti ad uscire dalla struttura prima che lesi diffondessero nei locali. Immediata la chiamata aidel, che sono intervenuti sul posto con due squadre dal comando di Bergamo e dal distaccamento dei Volontari di Palazzolo. Visibile in tutta l’area il fumo nero che fuoriusciva dalla. Secondo una prima ricostruzione, le origini del rogo sarebbero da ricercare in un problema elettrico all’interno del capannone, dove si stavano svolgendo le regolari attività lavorative dell’azienda.