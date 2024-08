Caregiver per le persone con disabilità Lombardia reintegra una parte dei fondi Le associazioni | Ma i tagli rimangono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Regione, dopo iprevisti da due delibere approvate mesi fa aidestinati aifamigliari per lecongrave e gravissima, mette a disposizione ulteriori 8,5 milioni di euro in occasione dell’assestamento di bilancio. Lo ha stabilito il 29 luglio a beneficio solo dellecongravissima (Misura B1) e non grave (Misura B2) il Consiglio regionale con una delibera contenente l’aggiornamento della programmazione regionale del Fondo Non Autosufficienza (FNA). Si tratta di un altro provvedimento del Pirellone, a seguito dei 2 milioni annunciati il 29 maggio per ripristinare i contributi aidellecon gravissimache in precedenza si volevanoare.