Calendario nuoto oggi Olimpiadi 2024 | orari 2 agosto programma tv streaming italiani in gara

(Di venerdì 2 agosto 2024), venerdì 2, andrà in scena la settima giornata delalledi Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-7 l’Italia vorrà dar seguito a quanto già ottenuto. Un percorso in cui la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha raccolto 2 ori e 2 bronzi. Fari puntati sul ritorno sui blocchi di partenza di Simona Quadarella. La romana, uscita molto delusa dal riscontro nei 1500 stile libero, andrà a caccia di un riscatto negli 800 sl, ma non sarà affatto semplice. L’azzurra dovrà vedersela non solo con le avversarie che l’hanno preceduta nelle trenta vasche, ma con chi nuota su distanze più veloci, come l’australiana Ariarne Titmus e la neozelandese Erika Fairweather. Nella sessione serale saranno in Finale Alberto Razzetti nei 200 misti e Leonardo Deplano nei 50 sl.