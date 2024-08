Buffon e Vieri con Zucchero Torna la Partita del cuore | Uno slancio verso gli altri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sul red carpet delladel, organizzata daFornaciari martedì 20 agosto alle 20.45 allo stadio Lunezia di Pontremoli, lasceranno le impronte anche gli scarpini di Gianluigi, Simone Tiribocchi e Christian, che indosseranno la maglietta del Lunisiana Soul. Al momento i nomi degli ex calciatori vip sono questi ma fervono i contatti per allungare l’elenco in grado di infoltire la squadra del bluesman di “piedi buoni“, visto che è destinata ad incontrare la Nazionale Cantanti e ha quindi la necessità di elevare la qualità dello spettacolo finalizzato a raccogliere fondi a favore dell’Associazione lunigianese disabili e della Fondazione ’Il domani dell’autismo’. L’iniziativa è stata presentata ieri nel palazzo comunale di Pontremoli alla presenza del sindaco Jacopo Ferri.