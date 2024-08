Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024)DEL 1 AGOSTOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI GALLERIA APPIA MENTRE IN ENTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNESE ALTEZZA LE CASTELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral