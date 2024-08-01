Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 16:30 (Di giovedì 1 agosto 2024) Viabilità DEL 1 AGOSTO 2024 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI GALLERIA APPIA MENTRE IN ENTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNESE ALTEZZA LE CASTELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2024 ORE 15. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO BLOCCATO PER INCENDIO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA E POCO PIU AVANTI SONO 3 I KM CI CODA QUESTA VOLTA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA ORIVIETO E ATTIGLIANO IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA CIRCOLAZIONE SUL NODO DI ROMA RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A ROMA TERMINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 1° AGOSTO 2024 ORE 12. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN DIMINUZIONE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE ROMA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD DISAGI SULLA STATALE PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA PONTINA MA IN DIREZIONE ROMA CODE PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITÀ FIRENZE ROMA LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA A ORVIETO POSSIBILI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 11:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN DISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE ROMA ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SULA PONTINA CODE PER LAVORI, IN DIREIZONE ROMA DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO IN DIREZIONE LATINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-VELLETRI I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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