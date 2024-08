Ucciso a Gaza il capo dell’ala militare di Hamas Mohammed Deif | è l’ultimo ‘trofeo’ di Israele per giustificare la sua guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) La “X” rossa sulle facce dei suoi leader sta diventando l’incubo di. Mercoledì un razzo israeliano hain Iran il leader politico dell’organizzazione, Ismail Haniyeh. E mentre i funerali a Teheran sono ancora in corso, arriva la notizia di un’altra uccisione eccellente, quella di, ildelle Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato didal 2002. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha ufficializzato la sua morte, avvenuta il 13 luglio in un raid aereo a Khan Younis, con una foto su Twitter in cui mette una croce sulla sua foto, proprio come avvenuto, con altre grafiche, per Haniyeh. Una tendenza alla rivendicazione inusuale pere che nasconde la necessità di utilizzare le morti dei leader dicome degli importanti successi per lo ‘Stato ebraico’.