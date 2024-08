Tiro a segno | Yukun Liu trionfa nella carabina 50 m 3 posizioni alle Olimpiadi secondo Kulish

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il titolo olimpico50 m treresta in mano della Cina. Dopo il successo di Zhang Changhong a Tokyo 2020,Liu ha conquistato l’orodi Parigi 2024, superando nello stage ad eliminazione diretta l’ucraino Serhiy. L’asiatico,di un’incollatura dopo il primo segmento di gara, è salito di colpiseconda fase chiudendo i conti con il punteggio totale di 463.3 sparando un 10.9 al penultimo colpo.invece di sé dovuto accontentare solo di 461.3, non andando mai sopra il 10.0 nel momento che più contava. Ancora un bronzo –fattispecie il terzo nel– invece per l’India, accomodatasi sul gradino più basso del podio con Swapnil Kusale, il quale ha guadagnato 451.4 precedendo il ceco Jiri Privratsky, quarto con 440.7 davanti al norvegese Jon-Hermann, quinto con 418.9.