Tennis Parigi 2024 | impresa Musetti Zverev battuto e semifinale storica

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un eroico Lorenzobatte Alexandernei quarti di finale del torneo dimaschile, valido per i Giochi Olimpici di. Doppio 7-5 a favore del classe 2003 di Carrara, che centra unaolimpica. Nessuno mai nell’era Open era riuscito a raggiungere unaai Giochi Olimpici. L’ultimo a riuscirci era stato Conte Urberto de Morpurgo ai Giochi Olimpici proprio qui ama nel 1924. In quell’edizione arrivò la sconfitta ine poi la medaglia di bronzo dietro al francese Henri Cochet (argento) e all’americano Vincent Richards (oro). Un traguardo storico per ilitaliano che, nonostante l’assenza di Jannik Sinner, può godersi Errani/Paolini innel doppio femminile e Lorenzoinnel singolare maschile.