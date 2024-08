Superman | James Gunn conferma che le riprese sono terminate

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il film disuè ormai a un passo dal prendere il volo. Martedì scorso,ha pubblicato su Instagram la notizia che la produzione diè ufficialmente terminata, a meno di undici mesi dalla data di uscita prevista per il luglio 2025. Con David Corenswet nei panni di Clark Kent /e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane,sarà il primo film dell’Universo DC die Peter Safran.ha annunciato la notizia con una foto dal set del film in Norvegia che ritrae lui stesso, Safran, Corenswet e altri membri del cast e della troupe del film. “E questo è quanto”, si legge nel post di. “Dio benedica il nostro cast e la nostra troupe il cui impegno, creatività e duro lavoro hanno dato vita a questo progetto. Ho deciso di fare un film su un uomo buono in un mondo che non è sempre così tanto.