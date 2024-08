Sport e teatro per tutti i ragazzi Comune e scuola insieme per garantire la socializzazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) I servizi rinforzati alle famiglie, i contributi alle scuole, i cantieri, in primis quello della nuova media di viale Gavazzi: approvazione di piena estate del piano per l’offerta formativa 2024-25, "non un documento isolato - così l’assessore all’Istruzione Massimo Del Signore -, ma il tassello di un percorso, di un lavoro di rete. Basti ricordare la sigla, pochi mesi fa, apposta da 32 enti e operatori territoriali, fra cui le scuole, sul documento Im-patti educativi che formalizza l’impegnoper i nostri bambini e". I punti cardine del documento, votato a maggioranza in aula: sinergie con le scuole per dare risposte agli alunni stranieri (circa il 22% fra elementari e medie); Melzoaperta, con progettiivi, teatrali, di educazione ambientale e di cittadinanza attiva; l’attenzione alle necessità delle famiglie e l’allargamento dei servizi estivi.