Spinea donna muore dopo la puntura di una zanzara tigre | sospetto caso di Chikungunya

(Di giovedì 1 agosto 2024) Unadi 70 anni è mortaessere stata ricoverata in terapia intensiva perdi, il cosiddetto “virus della”. La paziente, originaria di(in provincia di Venezia) e reduce da un viaggio all'estero, sarebbe stata trasportata al pronto soccorso qualche giorno fa con febbre e forti dolori alle articolazioni, per poi essere ricoverata all'ospedale di Dolo, dove è deceduta. Sottoposta agli esami, lasarebbe risultata positiva alla, una malattia virale che, come specifica l'Iss, viene trasmessa all’uomo da zanzare infette, in particolare del genere Aedes. Si attendono però ulteriori accertamenti per determinare la causa del decesso.