Sicilia verso esaurimento disponibilità idriche | l’allarme dell’Anbi Nel Palermitano molti Comuni senz’acqua per un incidente

(Di giovedì 1 agosto 2024) “La situazione per l’acqua è drammatica scendendo nel Sud Italia” In“prosegue il conto alla rovescial’delle”, ma più in generale “è dramma idrico scendendo nel Sud Italia”. Lo afferma e scrive l’Anbi (l’Associazione dei consorzi di bacino) nel suo bollettino settimanale sulla situazione delle risorsein Italia. In, la residua riserva d’acqua stoccata nei bacini artificiali si è ridotta, in soli 7 giorni, di quasi 6 milioni di metri cubi, nonostante le interruzioni nelle erogazioni per l’agricoltura e i razionamenti potabili per circa il 40% della popolazionena.