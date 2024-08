Sarah Toscano e Holden si frequentano di nascosto dopo Amici? Cosa sta accadendo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) I due cantanti lanciati da23 si starebbero frequentando in segreto? La segnalazione suSono stati due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di23, il figlioccio di Laura Pausini e la vincitrice del talent stanno proseguendo le loro carrierel’avventura nel programma condotto da Maria De Filippi, anche se ai fan non è mai passata inosservata l’attrazione tra i due ragazzi, che non sembra soltanto artistica. Sando a quanto riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da parte di un follower, sembrerebbe chesi stiano frequentando in gran segreto, e non è tutto, pare infatti che in questi giorni la giovanissima artista abbia postato una foto mentre si trovava in un bar a Roma e che Joseph si trovasse in un hotel a pochi metri dalla vincitrice del talent show.