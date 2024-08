Ragioneria Generale dello Stato e l’accountability dimenticata

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 1 agosto 2024) La situazione attuale di dissesto Le recenti discussione sul ruolo della RGS e del suo ragionieresono state oggetto di forte critica da parte del Ministro dell’Economia per la mancata chiarezza ed errori sui bonus edilizi che hanno dato evidenze alla mancanza di competenza, di indipendenza e di memoria storica sul ruolo e le funzioni della RGS. In altri termini ai conti della RGS è venuta a mancare quasi completamente il ruolo delche è fondamentale in ogni amministrazione che sia pubblica che privata. La mancanza di accountability porta a dati errati che nelle imprese danno luogo al falso in bilancio duramente ripreso dalla legislazione civille e penale. Il fallimento nei conti dei bonus edilizi Non dovrebbe essere la stessa cosa per le gravi distorsioni della contabilità pubblica che ha fallito nei conti dei bonus edilizi ad esempio.