Preso il rapinatore del centro Ragazzo di 27 anni in manette dopo tre assalti violenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dalper il rimpatrio al carcere. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato undi 27. È accusato di aver messo a segno tre rapine violente in altrettanti mesi, tra maggio e luglio: due vicino alla stazione ferroviaria, la terza in un negozio di piazza Cappuccini. Oltre a essere irregolare in Italia, perché non ha permesso di soggiorno, è ritenuto molto pericoloso, come del resto ha dimostrato durante le tre rapine. Per evitare che entrasse in azione di nuovo, magari varcando ulteriormente il segno, in attesa di tutti gli accertamenti, una volta identificato e rintracciato, è stato fermato e accompagnato al Cpr di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, con la prospettiva del rimpatrio coatto nel suo Paese d’origine con il primo volo disponibile.