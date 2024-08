Pil Italia luglio 2024 | Crescita Moderata ma Sfide all’Orizzonte

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Per quanto riguarda il Pil (Prodotto interno lordo), l’economiana continua a mostrare segni di, per non dire nulla. Secondo i dati diffusi dall’Istat, il Prodotto interno lordo (Pil) del secondo trimestre delha registrato un incremento dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Questo risultato contribuisce a mantenere viva la speranza di unaannuale attorno all’1%, grazie anche al contributo significativo del settore turistico. Pil, un Contributo dal Turismo Il settore del turismo si conferma uno dei pilastri fondamentali dell’economiana, con un afflusso di visitatori che ha superato le aspettative durante i mesi estivi. Il turismo ha infatti registrato un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, trainando così settori correlati come la ristorazione, l’hospitality e il commercio al dettaglio.