Per Prysmian utile semestre a 402 milioni migliora guidance

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il gruppochiude il primodel 2024 con unnetto di 402di euro, in calo dello 0,7% su base annua. I ricavi ammontano a 7,8 miliardi (-3%). L'Ebitda si è attesta a 801(rispetto agli 828del primo2023), compresi gli oneri netti per le riorganizzazioni aziendali, gli oneri non ricorrenti e gli altri oneri non operativi per 68. L'adjusted Ebitda raggiunge gli 869, superando il consensus di 864. L'indebitamento finanziario netto segna un forte calo a 1,321 miliardi, oltre il consensus pari a 1,4 miliardi. Il free cash flow aumenta a 889, in crescita del 57% rispetto ai 567di giugno 2023.