Pedullà | PSG non molla Osimhen possibili sviluppi nei prossimi giorni

(Di giovedì 1 agosto 2024)-PSG, Alfredo, esperto di calciomercato di SportItalia, rivelale mosse del club parigino per l’attaccante nigeriano. Il calciomercato Napoli potrebbe presto vivere una svolta importante. Secondo Alfredodi Sportitalia, il Paris Saint-Germain potrebbe tornare alla carica per Victornei: PSG ancora in corsa per? L’esperto di mercato ha dichiarato: “Io penso che il PSG si può ancora muovere per, a meno che il Chelsea non migliora l’offerta. Il PSG e il Napoli hanno avuto un momento di frizione da quando il club parigino ha tentato fortemente Kvaratskhelia senza autorizzazione.” Retroscena: l’offerta del PSG pere Kvaratskheliaha rivelato un interessante retroscena: “Il PSG aveva offerto 200 milioni per Kvaratskhelia e, vuol dire che valutava 100 milioni il nigeriano.