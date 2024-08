Parigi 2024 tennis | Errani e Paolini asfaltano le britanniche e volano in semifinale nel doppio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Semplicemente sontuose. Sarae Jasmineavanzano nel torneo difemminile grazie alla vittoria nettissima contro la coppia britannica formata da Katie Boulter ed Heater Watson, volando così indove se la vedranno con le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, di sicuro affiatate a forti proprio come le azzurre. Ma quanto fatto vedere oggi in praticamente un'ora di gioco (punteggio di 6-3 6-1 in un'ora e due minuti) consente alla coppia italiana di poter sognare davvero in grande: ci sono ancora due incontri da giocare, vincendoli entrambi sarà oro, con una vittoria e un ko argento o bronzo.