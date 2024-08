Oroscopo del 1 agosto 2024 | previsioni astrali per tutti i segni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’del 1°porta con sé una serie diinteressanti perzodiacali. Vediamo nel dettaglio cosa riservano gli astri per amore, lavoro, fortuna e salute. Carta astrale @Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagAriete Il mese diinizia con una forte energia per gli Ariete. La Luna nel vostro segno favorisce nuovi inizi e progetti creativi. In amore, è il momento ideale per chiarire malintesi e rafforzare il legame con il partner. Sul lavoro, evitate le decisioni impulsive e valutate attentamente ogni proposta. La salute è buona, ma non trascurate il riposo. Toro Per i Toro, l’del 1°presenta qualche sfida. Venere retrograda potrebbe portare a ripensamenti in ambito amoroso. È importante comunicare apertamente con il partner. Sul fronte lavorativo, ci saranno opportunità di crescita, ma richiederanno impegno e dedizione.