Mcc e Unicredit sottoscrivono due minibond di Silvateam

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mediocredito Centrale ehanno sottoscrito dueda quattro e tre milioni di euro del gruppo piemontese, attivo nella produzione di estratti vegetali, emessi rispettivamente daSpa e Silvachimica Srl. Come spiega una nota, il prestito obbligazionario emesso daSpa e interamente sottoscritto dae Mediocredito Centrale, ha durata di sei anni e un duplice scopo: sviluppare il Software Gestionale Erp (Enterprise Resource Planning) che permetterà di portare sotto un unico Erp integrato tutte le società in ogni geografia del mondo, comprese le società in Sud America e Cina, e supportare la crescita per linee esterne del gruppo, mediante l'acquisione di società target.