Lufthansa utili dimezzati Ottimisti su Ita

(Di giovedì 1 agosto 2024) I conti disono appesantiti dalle pressioni al ribasso sui prezzi dei biglietti aerei e dai maggiori costi, soprattutto per gli scioperi ma anche per la riparazione degli aerei più vecchi. Nell’ultimo trimestre la compagnia di bandiera tedesca ha dimezzato glinetti a 469 milioni di euro (-47%) a livello di gruppo, pur con ricavi in crescita del 7% a 10 miliardi, e ha gelato il mercato con una nuova allerta sugli, avvertendo che nel prossimo trimestre non raggiungerà l’utile dello scorso anno (1,5 miliardi di ebit). Su Ita Airways l’azienda ribadisce di poter completare l’ingresso con il 41% del capitale entro il quarto trimestre. Sui rimedi chiesti da Bruxelles per dare il via libera, il ceo Carsten Spohr ha parlato di un "dialogo costruttivo" sia sui voli a lungo raggio sia su quelli a corto raggio.