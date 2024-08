Lucca Comics & Games 2024 – Nuove opportunità esclusive per la prima mostra europea del Maestro Yoshitaka Amano

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono state svelate ieri sera, insieme a Cristina Scabbia (voce iconica dei Lacuna Coil), Fabio Viola (Game Guru e curatore dellaCorpus Animae) e Silvia Ceccarelli (Head of; Fantasy) durante la live “Corpus Animae: tutto quello che dovete sullae non solo!” sul canale Twitch di Cultura POP le ultime grandi novità che riguardano la campagna disu Kickstarter, attiva fino al 9 agosto, con reward imperdibili per tutti i fan di: (https://www.kickstarter.com/projects/and-corpus-animae). A grande richiesta, a partire da venerdì 2 agosto alle 18:30 arriverà in piattaforma per un numero limitato di fan la possibilità di prenotare un secondo e ultimo tour dellamilaneseCorpus Animae guidato dalin persona.