LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | attesa per Bellandi eliminato agli ottavi Pirelli

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.47 Termina qui il torneo olimpico didal numero 2 del mondo. L’Italia si affida ad Alicenel torneo dei -78 kg. 11.45 Ippon di Sulamanidze!! Finisce qui il torneo olimpico di Gennarodi finale. 11.44 Arriva uno shido per il georgiano dopo circa 90? dall’inizio dell’incontro. 11.42 Entrano sul tatamie Sulamanidze. L’azzurro è chiamato ad un’impresa per continuare il torneo a cinque cerchi. 11.41 Sul tatami 1 ora si affronteranno Sulamanidze e. 11.40 Vittoria per Korrel!! L’olandese affronterà ai quarti Turoboyev. 11.39 Waza-ari per Korrel a meno di un minuto dalla conclusione. 11.38 Questo il tabellone dei -78 kg allineato ai quarti di finale: ITAA-UKR LYTVYNENKO Y CHN MA Z-POR SAMPAIO P GER WAGNER AM-JPN TAKAYAMA ISR LANIR I-NED STEENHUIS G 11.