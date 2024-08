LIVE Italia-Olanda Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | le azzurre vogliono il bis per puntare al primo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella seconda giornata del girone preliminare delfemminile alledi: la Nazionale azzurra affronta l’. L’dopo la vittoria al debutto non senza qualche patema contro la Repubblica Dominicana, cerca il secondo successo che aprirebbe definitivamente le porte del secondo turno e renderebbe decisiva per illa sfida contro la Turchia campione d’Europa in carica.. Sfida importante e tutt’altro che semplice per la squadra azzurra che cerca conferme e un successo che dia fiducia al gruppo che deve fare i conti con tanti problemi di formazione, tutti legati al ruolo di banda ricevitrice. Agli infortuni di Pietrini e Degradi, si aggiungono le difficoltà di Caterina Bosetti palesate nel match contro le caraibiche.