LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | alle 17 00 Nicolai Cottafava sfidano i numeri uno al mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Il match odierno è cruciale per il prosieguo del cammino delle due coppie. Siache Ahman/Hellvig, infatti, hanno nel proprio bottino olimpico un successo e una sconfitta. Di conseguenza, chi vincerà quest’incontro toglierà alla coppia perdente la possibilità di qualificarsimente agli ottavi, a meno che quest’ultima non rientri tra le migliori due terze classificate. 16.50 Nel loro percorso olimpico,hanno collezionato una vittoria e una sconfitta. All’esordio, i due azzurri sono stati battuti per due set a zero dai forti qatarioti Cherif/Ahmed, giocando un match alla pari. Nel secondo match, invece, la coppia italiana si è imposta senza cedere un parziale sugli australianidis/Carracher. 16.