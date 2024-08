Lino e Maika si sono lasciati | è finita tra l’ex di Alessia e la single di Temptation Island

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024) Come un gatto in tangenziale. Così sarebbe durata la liaison tradi. Il giovane napoletano e la tentatrice hanno iniziato a frequentarsi nel programma di Filippo Bisciglia con grande trasporto anche se in pochi hanno creduto alle buone intenzioni della sensuale imprenditrice. Per questo flirt lui ha messo da parte la relazione con, che andava avanti da ben quattro anni. Ma ecco che, a neppure una settimana dalla fine del reality show, il colpo di scena è servito.non stanno più insieme? Dopo aver partecipato aGiuliano ha chiuso la sua relazione conPascarella per iniziare a frequentare la tentatriceRandazzo, che l’ha colpito fin dal primo sguardo.