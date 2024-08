L’importanza di scegliere pene alternative al carcere per i giovani criminali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 agosto 2024) Due furgoni passano il confine fra la Svezia e la Norvegia attraverso un valico secondario a ridosso del Lago Varald, nelle ore serali di un sabato di fine autunno, quando le temperature sono già abbondantemente sotto lo zero e non ci sono particolari eventi che giustificano un tale viaggio. Se ne accorgono le guardie doganali di stanza a Kongsvinger, il primo centro urbano di una certa importanza dopo il confine, dopo aver notato il passaggio dei veicoli, entrambi con targa svedese, attraverso le telecamere di sorveglianza. I due furgoni vengono raggiunti appena dopo il centro cittadino, e quando la polizia chiede spiegazioni agli autisti, questi non riescono a giustificare il motivo del loro tragitto. Gli agenti ispezionano i due mezzi e trovano al loro interno oltre tre quintali di sostanze stupefacenti.