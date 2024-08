Liguria-gate Ermini lascia la direzione Pd La procura | Toti torni libero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’ombra del triplete tormenta la maggioranza di governo. Le elezioni regionali di autunno in, Emilia-Romagna e Umbria non si annunciano sotto i migliori auspici per il governo. Anche per questo, forse, il leader di Forza Italia Antonio Tajani spinge per l’election day: meglio togliersi il dente in un colpo solo. Gli azzurri, del resto, sono anche i più favorevoli alla ricerca di candidati civici. Con un duplice obiettivo: in primo luogo, ovviamente, individuare i nomi più competitivi; ma anche limare certi controproducenti radicalismi identitari a vantaggio di una maggiore caratterizzazione centristra e di un riequilibrio dei rapporti nella coalizione.