Le dieci migliori località in cui poter assistere ad un concerto

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da Glasgow a Lione, fino a Zagabria: ecco solo alcune delle city presenti all’interno della graduatoria stilata recentemente tenendo in considerazione 5 fattori specifici “Unfunziona quando i musicisti e il pubblico raggiungono una sorta di esperienza unificante. È commovente e appagante sapere che i confini che separano una persona dall’altra si annullano nell’arco di un’ora”: con queste parole Jim Morrison definiva la parolache, grazie anche all’arrivo dell’estate, risulta sempre più in ascesa e sulla bocca di appassionati di tutte le età. Conferme in merito giungono, in primo luogo, dall’attualità e dai recenti appuntamenti che hanno visto come protagonisti star di fama mondiale come i Coldplay e Taylor Swift, ma non solo.