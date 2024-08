L’Ausl cede Ortopedia Neurochirurgia in allarme | Nel reparto 5 posti in meno Pazienti gravi a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) La cessione di tutto il settore riguardante l’da parte delall’Istituto Rizzoli comporterebbe anche la perdita di cinqueletto delladel Bellaria in quella che viene definita "una grande riorganizzazione della rete ortopedica a livello metropolitano" per far fronte alle liste di attesa che interessano tutta quella chirurgia non urgente che si è accumulata nel periodo della pandemia. Un’operazione che andrebbe a scapito dei casissimi e non rinviabili come tumori cerebrali, ictus ed emorragie. L’è lanciato da Carmelo Sturiale, direttore dell’Unità operativa complessa didell’ospedale Bellaria.