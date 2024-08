La Audi A6 e-tron entra nel futuro elettrico con 750 km di autonomia

trong>Audi

La A6 e-tron è una pietra miliare per la casa di Ingolstadt, perché è la prima elettrica declinata nelle forme più tradizionali della berlina e della station wagon. Dopo essersi concentrata sui Suv (Q4 e-tron, Q6 e-tron e Q8 e-tron) e su una supercar come la e-tron GT, Audi ha alzato la posta in gioco scendendo in un segmento molto classico con una tecnologia innovativa. Linee eleganti e spettacolo tecnologico La Audi A6 e-tron sfrutta la nuovissima piattaforma PPE che è pensata solo per i modelli elettrici e, grazie anche all'architettura a 800 V, permette autonomie fino a 750 km, con tempi di ricarica molto ridotti, poiché accetta fino a 270 kW in corrente continua. Nella pratica vuol dire recuperare fino a 310 km di percorrenza in 10 minuti, naturalmente se si trova la colonnina adatta.