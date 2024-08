Irma Testa sul caso Khelif | Non c’è una linea chiara Se al Cio va bene così noi dobbiamo accettarlo ma bisogna fare chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “In realtà non c’è una, se al Cio vache si misuri solo il livello del testosterone a noi non rimane chee combattere, se queste sono le regole. Non sono un medico, non so perché l’Iba fa il test sul Dna e perché non lo faccia il Cio, però va fattauna volta per tutte“.– pugile italiana della categoria dei pesi leggeri – ha commentato ai microfoni dell’Ansa quanto accaduto durante il match di boxe tra Angela Carini e Imane, atleta algerina intersessuale finita al centro della polemica politica per la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Sono bastati 46 secondi alla poliziotta campana per maturare la decisione di lasciare il ring.ha affondato un violento destro che l’ha colpita nella parte bassa del volto.