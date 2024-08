Incendio ecoballe l’ira dei sindaci a Regione e Prefetto | Troppe chiacchiere servono escavatori e pale meccaniche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“e pochi automezzi per spegnere il fuoco”. Sono le parole di rabbia, che non è tardata ad arrivare, deidella Piana del Sele e degli Alburni nella riunione durata due ore e che si è conclusa da pochi minuti in Prefettura a Salerno, alla presenza di Asl, Arpac,, Esercito Italiano, Vigili del Fuoco eCampania con il vicepresidente e assessore all’ambiente regionale Fulvio Bonavitacola, circa la gestione dell’emergenza inerente il contenimento dell’che da martedì pomeriggio sta distruggendo 6mila delle 60miladi rifiuti depositate nel comprensorio militare di Persano, nel comune di Serre.