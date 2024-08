Incendio a Pianoro | sul posto cinque corpi dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024)(Bologna), 1 agosto 2024 – Sono divampate le fiamme sulle colline di, in provincia di Bologna, tra Montecalvo e via della Collina. Il fatto è stato annunciato dal sindaco Luca Vecchiettini, che sui social, in particolare su Facebook, ha pubblicato anche una foto. Sul, riferisce, "sono già attive tre squadre deidele altre due si stanno aggiungendo, oltre a due elicotteri. Ringrazio tutti gli addetti che sono operativi già da diverse ore. In caso di necessità siamo pronti ad attivare il Centro operativo comunale".