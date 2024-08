Il Medio Oriente pronto a esplodere Tentativo disperato dell’Occidente per fermare l’Iran che però starebbe già preparando un attacco a Israele

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo che un missile teleguidato daha ucciso a Teheran il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è corsa contro il tempo da parteper evitare una reazione dele il conseguente allargamento del conflitto in. Secondo il quotidiano britannico, The Financial Times, le diplomazie europee e statunitensi sono al lavoro per evitare lo scoppio di una guerra regionale. In particolare, prosegue il Financial Times, il vicesegretario per gli Affari politici dell’Unione Europea, Enrique Mora, ha avuto colloqui continui con degli alti funzionari iraniani mentre l’inviato per ildella Casa Bianca, Brett McGurk, si è recato in Arabia Saudita.