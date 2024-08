Heather Parisi ancora ai ferri corti con Jacqueline non conoscerà il nipote

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nessun riavvicinamento trae la figlia, la ballerina nonsuoe Ultimo presto genitori,non vuole conoscere ilDiversi sono stati i rumors in questi anni in merito all’inesistente rapporto traLuna Di Giacomo. A quanto pare nemmeno la gravidanza della figlia è riuscita a farle riavvicinare. In molti hanno notato che pubblicamente la nota ballerina non si sia congratulata con i futuri genitori ed è probabile che questo non sia successo nemmeno in privato. Ultimo e la fidanzata a breve diventeranno genitori per la prima volta e sono al settimo cielo, una gioia che però non stanno condividendo con la madre di lei., Ultimo eLuna Di Giacomo In passatoLuna Di Giacomo aveva rivelato che non vedeva la madre da dieci anni.