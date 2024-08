Fed-Bce accanto a due litiganti spesso c’è un terzo che trae vantaggio dal loro disaccordo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sarà che quando inizia un periodo di difficoltà per una qualunque delle attività umane, ne risultino coinvolti, in maniera diversa, buona parte degli altri, anche se differenti e operanti lontani tra di essi. Gli operatori economici di ogni parte del mondo e non solo essi, ormai da oltre due mesi sono appesi alle mancate decisioni- quando verranno prese -di FED e di BCE- per quanto concerne il costo del dollaro e dell’euro. Di conseguenza le altre valute che in qualche modo risentono delle variazioni delle due stelle di prima grandezza, restano anch’esse tra color che son sospesi. L’ attuale realtà socio economica mondiale è permeata da tanti ostacoli, alcuni naturali, altri frapposti dall’opera dell’uomo, per tentare di ottenere un risultato predeterminato e ottimale.