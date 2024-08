Equitazione calendario salto ostacoli Olimpiadi 2024 oggi | orari 1 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo le giornate dedicate alle prime prove del dressage, l’cambia concorso spostandosi al tanto attesonel prestigioso contesto della Reggia di Versailles per ledi Parigi. Questo giovedì 1°sarà interamente dedicato agli specialisti delle barriere, in particolare a quei cavalieri e a quelle amazzoni che faranno parte della prova a squadre. Il round di qualificazione della prova a squadre diè previsto per, giovedì 1°, dalle ore 11:00. Sarà possibile seguire tutto in direttasui di Discovery+, con OA Sport che vi aggiornerà al termine di ogni singolo segmento di gara giorno per giorno.