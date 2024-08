Due furti in abitazioni in provincia rubati oro e contanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDueine un tentato furto denunciati la scorsa notte inai Carabinieri. E’ accaduto a Pesco Sannita, a San Giorgio del Sannio e un tentato furto a Fragneto l’Abate. A Pesco Sannita in viale Ungheria, ignoti approfittando dell’assenza della proprietaria si introducevano all’interno dell’abitazione grazie ad una finestra posta al paino rialzato che era stata lasciata aperta e rubavano dalla camera da letto vari monili in oro e dei. Il furto è ora in corso di quantificazione dopo che la donna ha denunciato tutto ai Carabinieri della locale stazione. A San Giorgio del Sannio, in via De Gasperi, ignoti sempre entrando da una finestra dell’abitazione, posta al secondo piano, rubavano dalla camera da letto monili on oro. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Paduli.