Cos’è l’Earth Oveshoot Day e perché ci deve preoccupare

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si chiama Earth Overshoot Day e non è una delle giornate mondiali che si festeggiano periodicamente, ma il giorno del sovrasfruttamento della Terra calcolato ogni anno dal Global Footprint Network. In sostanza, in questa giornata si indica una dato non proprio positivo: l’umanità ha già utilizzato ciò che il nostro pianeta impiega 12 mesi per rigenerare. Immaginate di avere a casa vostra delle provviste di cibo che dovrebbero durarvi per 10 anni. Adesso pensate a cosa succederebbe se consumaste tutto quello che avevate da parte in pochi mesi. Ed è esattamente quello che sta succedendo adesso. Secondo i dati del WWF stiamo consumando l’equivalente di 1,7 Pianeti all’anno. E la cifra potrebbe salire. Il pianeta Terra visto dallo spazio (fonte: Unsplash)Overshoot Day del 2024 si “celebra” il primo agosto, ma la ricorrenza varia ogni anno.