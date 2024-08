Calciomercato interessamento del Pisa per Leoncini del Rimini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 - Possibile operazione in prospettiva per ilche sta seguendo da vicino il centrocampista, classe 2004, Mattia. Il calciatore, di proprietà del- Aera arrivato dallo Spezia e ha un contratto fino al 2025 con opzione di rinnovo. centrocampista centrale di 172 centimetri ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel Prato. L'operazione potrebbe chiudersi a titolo definitivo. DE VITIS - Alessandro De Vitis a sua volta potrebbe fare il percorso inverso approdando a, dopo aver passato l'ultimo mese nel ritiro dei calciatori che non fanno più parte del progetto nerazzurro al Centro Coni di Tirrenia. Michele Bufalino