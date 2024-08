Bucarest | la Parigi dell’Est

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nascosta nel cuore della Romania,si erge come una gemma inaspettata dell’Europa orientale. Soprannominata la “” per la sua elegante architettura e i viali alberati, questa capitale offre un affascinante mix di storia turbolenta e rinascita contemporanea. Dalle imponenti vestigia dell’era comunista ai quartieri bohémien pulsanti di vita,è una città di contrasti che affascina e sorprende i visitatori ad ogni angolo. Una storia millenaria La storia diaffonda le sue radici nel XV secolo, quando il principe valacco Vlad l’Impalatore fondò la città come fortezza contro l’avanzata ottomana. Da allora, la città ha attraversato secoli di tumultuosi cambiamenti, passando dall’essere un importante centro commerciale dell’Impero Ottomano a capitale del Regno di Romania, fino a diventare il cuore pulsante della Romania moderna.