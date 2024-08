10 regole per proteggere gli animali dal caldo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nei mesi in cui le temperature si fanno più alte è bene prendersi cura anche degli. Cani, gatti, ma anche conigli e altri pets possono soffrire particolarmente ile avere conseguenze importanti se non protetti. In estate è importanteglidaltroppo intenso. Proprio come le persone, infatti, anche i pet possono soffrire di gravi problematiche legate alle temperature troppo alte a cui si è sottoposti, nostro malgrado. Ma se per un essere umano è più facile mostrare la propria sofferenza o uno stato di malessere, lo stesso non si può dire per gli amici a due o quattro zampe. A tal proposito seguire alcuni consigli pratici per proteggerli dal clima torrido, potrebbe persino salvargli la vita.