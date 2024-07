Simone Biles il segreto del suo body con 47mila cristalli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024), la ginnasta più decorata della storia, continua a stupire il mondo non solo con le sue incredibili performance che hanno tenuto col fiato sospeso persino Tom Cruise, ma anche con il suo stile unico e, è proprio il caso di dirlo, scintillante. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’atleta non è passata inosservata neanche per il suoricoperto da ben 47.000, un’opera d’arte che ha illuminato le pedane dei campionati mondiali e che è diventata un simbolo del suo ritorno trionfale alle competizioni. Ilnon è solo un vezzo estetico, ma simboleggia (come in Hunger Games quando l’abito della presentazione diventava ogni volta l’emblema del coraggio) , la volontà di tornare a gareggiare dopo un periodo difficile fatto di rinunce e di tanta forza di volontà.