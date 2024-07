Serre Maxincendio nel comprensorio militare di Persano | 60mila tonnellate di rifiuti in fiamme

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ieri, 30 luglio 2024, nel comune di(SA), un incendio si è sviluppato tra le decine di migliaia di ‘ecoballe’ distoccate da anni in un’area all’interno deldi, a circa 5-6 km dalla prima caserma. Lehanno coinvolto circa 60.000diprovenienti dalla Tunisia, coprendo un’estensione pari alla grandezza di un campo da calcio. Il rogo stamattina, 31 luglio 2024, ancora non è stato totalmente domato. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco per lo spegnimento delle, da cui si solleva una colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza. Qui il video dell’intervento dei vigili del fuoco.