Scandaloso Cio | trans sul ring con le donne FdI insorge Abodi | violati sicurezza ed equità

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È tutto vero. Il Cio ha ammesso alle Olimpiadi di Parigi gli atletinella boxe femminile. La notizia sbalorditiva, circolata ieri quasi in sordina, si è trasformata in un caso esplosivo. Con il centrodestra a puntare l’indice contro la disparità dei contendenti e l’ideologia woke e il ministro dello Sport, Andrea, che denuncia la violazione dei principi dello sport.sulnella boxe femminile e scoppia il caso Il tutto alla vigilia del match che vedrà l’azzurra Angela Carini incrociare i guantoni con ilessuale algerino Imane Khelif. Tra i primi a saltare sulla sedia, dopo la notizia destinata a diventare una bufera, c’è Fabio Rampelli, ex azzurro di nuoto. “Fermo restando il rispetto per tutti gli orientamenti sessuali, disconoscere le differenze biologiche tra un uomo e una donna è privo di qualsiasi fondamento scientifico.