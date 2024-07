Rfi treni sospesi fino al 19 agosto Attivati bus sostitutivi contro i disagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dal prossimo lunedìal successivo 19la circolazione sulla linea ferroviaria lenta da e per Firenze sarà interrotta tra Pontassieve e Figline per importanti interventi di manutenzione straordinaria. In particolare, Rfi (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) eseguirà lavori per la sostituzione del ponte metallico di circa 10 metri ed il consolidamento e l’impermeabilizzazione del viadotto ferroviario a 11 arcate, nell’ambito della stazione di Rignano sull’Arno tra Pontassieve e Figline Valdarno. L’investimento complessivo ammonta a circa 6 milioni di euro. Nelle due settimane di stop alla circolazione sono stati organizzati busdatalia.