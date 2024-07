Parigi 2024 triathlon analisi acqua ok | confermate gare odierne

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Niente più rinvii o cancellazioni, lediin programma oggi, mercoledì 31 luglio, si svolgeranno regolarmente. Nel corso della notte il comitato organizzatore e l’ente internazionale Worldhanno rilasciato una nota in cui hanno confermato che le due, femminile (08.00) e maschile (10.45), verranno disputate all’indomani del rinvio della gara maschile a causa del troppo inquinamento della Senna. “Le parti interessate hanno confermato che ilfemminile e quello maschile si svolgeranno come previsto. I risultati delle ultimedell’sono stati ritenuti conformi”, si legge in un comunicato stampa.ok:SportFace.