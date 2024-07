Parigi 2024 Italia regina di spada | azzurre medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) –oro nellafemminile alle Olimpiadi di. Lebattono in finale la Francia per 30-29 nella finale che si decide con la stoccata supplementare. Giulia Rizzi, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, che mette a segno la stoccata decisiva, trionfano contro le transalpine in una sfida straordinaria. L’exploit consegna l’undicesimaalla spedizione azzurra a: 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi. La Francia archivia i primi 3 assalti con un vantaggio di 3 stoccate (9-6), tocca a Rizzi provare a ricucire nel quarto round. I colpi doppi abbondano, il gap rimane invariato (14-12) nella quinta frazione. Nel sesto parziale, Navarria subentra a Fiamingo che esce dalla rotazione. Navarria subisce un break di 4-2 che consente alla Francia di allungare (19-15) dopo due terzi di finale.